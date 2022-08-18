Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri açıklarında arıza yaşayan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.



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