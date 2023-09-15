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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef'in çekildiği Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın hayatı

15.09.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in Silivri'de gerçekleşen çekimleri, programın 89. bölümü ile 15 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek. MasterChef'in çekildiği Silivri'nin Belediye Başkanı olan Volkan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular programın izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef'in çekildiği Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın hayatı...

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hakkındaki merak edilen sorular MasterChef seyircileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölüm çekimleri Silivri'de gerçekleşti. Programa Silivri'nin Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da konuk oldu. Volkan Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. MasterChef'in konuğu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Volkan Yılmaz, 17.01.1972 yılında İstanbul Silivri’nin Kâmiloba Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamlamıştır.

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Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

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Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. 25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Üyesi olduğu kuruluşlar:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi

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