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Daha 17 8. bölüm 2. fragman İZLE! 'Böyle bir şey beklemiyorduk'

Daha 17 dizisinin yeni bölümü heyecanlı bekleyiş başladı. Pazar akşamlarına damga vuran gençlik dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Dizi takipçileri yeni bölüm öncesi görüntülere yorum yağdırdı.

Daha 17 8. bölüm 2. fragman İZLE! 'Böyle bir şey beklemiyorduk'
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Reytinglerde birinci sıraya yerleşen Daha 17 pazar akşamlarına damga vuruyor. Daha 17'nin 8. bölümünden 2. yeni fragman geldi. Dizinin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

**DAHA 17 8. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI
Daha 17 8. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Böyle bir şey beklemiyorduk', 'Deniz'in böyle bir şey demesine çok şaşırdım', 'Kabul edelim hiç kimse böyle bir fragman beklemiyordu', 'Deniz'in cesurluğuna helal be' gibi yorumlar yapıldı.

Daha 17 8. bölüm 2. fragman İZLE! Böyle bir şey beklemiyorduk 1

Daha 17 SON BÖLÜM ÖZETİ:
Serhat, ifşa olacağını anlamış ve bildikleri üzeriden Hakan’la pazarlık masasına oturup istediklerini almıştır. Onun kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini öğrenmek için Serhat’ı Metin’le birlikte kaçırmıştır. Aras tam da kardeşine bu kadar yaklaşmışken Serhat’ın kaçmaya çalışması bir kazaya neden olur. Aras için kardeşini bulmak biraz daha zorlaşır.

Daha 17 8. bölüm 2. fragman İZLE! Böyle bir şey beklemiyorduk 2

Serhat’ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan’ın yaptığı bir hata Aras’ı Akkaya villasına yönlendirecektir. Aras’ın villaya girmesindeki yardımcısı ise ailesinin, özellikle de annesinin baskılarından bıkmış olan Leyla olacaktır.

Daha 17 8. bölüm 2. fragman İZLE! Böyle bir şey beklemiyorduk 3

Diğer tarafta ise Deniz’in evlerini basan pis su nedeniyle elbisesiz kalması Teoman ve Deniz’in yollarının kesişmesine neden olacaktır…

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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