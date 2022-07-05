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Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

05.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

§f1İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de çıkan yangında 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla yakındaki evlere sirayet etmeden söndürülen yangında 150 dönüm ekili buğday tarlası ve bazı ağaçlar zarar gördü.

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