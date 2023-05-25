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Silivri'de 3 ceset bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltında

25.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de 1'i kadın 3 kişinin cesetlerinin tarlaya gömülü halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Değirmenköy'deki bir tarlada ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, gömülü halde bulunan cesetlere ilişkin bilgisi olduğu ve bu bilgiyi sakladığı değerlendirilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Öte yandan, soruşturmasının ilk aşamasında gözaltına alınan şüphelilerden Ömer Y'nin ifadesinde, bulunan 3 cesedin Ünal Y. tarafından öldürülerek tarlaya gömüldüğünü söylediği, Ünal Y'nin ise hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Ömer Y'nin ayrıca, cesedi bulunan Sevgi Demirci'nin birlikte olduğunu iddia ettiği Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da Ünal Y. tarafından öldürülerek Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü, 2017 ve 2018 yıllarında yaşandığını öne sürdüğü bu olayları, kendisinin de öldürüleceği korkusuyla gizlediğini söylediği belirtildi.

Ömer Y'nin iddiaları üzerine Silivri ve Çatalca'da iki ayrı noktada, kayıp olan Mücahit Polat ve Erdoğan Polat'ın cesetlerinin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

GÖMÜLÜ HALDE 3 CESET BULUNMUŞTU

Bir televizyon programına katılan aile yakınları, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren (20) ve kızı Rümeysa'nın (13) öldürüldüğünü öne sürmüştü.

İddialar üzerine inceleme başlatan polis, anne ve çocuklarının son olarak görüldüğü yerin yakınında gömülü halde 3 ceset bulmuştu.

Cesetler, kesin kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş, başlatılan soruşturmada ise Ünal Y. ve akrabası Ömer Y. gözaltına alınmıştı.

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