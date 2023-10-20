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Silivri'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

20.10.2023 14:40 | Son Güncelleme:
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Silivri'de jandarma ekipleri 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Silivri'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ve Çatalca'da artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

İlçelerdeki, yaklaşık 70 hırsızlık vakasını inceleyen ekipler, elde edilen bilgilerin ardından 3 şüpheliye yoğunlaştı.

Ekipler, K.T., G.A. ve Ş.Y'nin çiftliklere girmeden önce araç kiralayarak keşif yaptıklarını, çaldıkları malzemeleri ikinci el alım satım dükkanlarına ve hurdacılara sattıklarını belirledi.

Silivri'de bir çiftlik evinde yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Şüpheli Çatalca Silivri hırsızlık jandarma

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