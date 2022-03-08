Silivri'de balıkçı barınaklarında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de Dalgakıran Balıkçı Barınaklarında çıkan yangında 12 barınak kullanılamaz hale geldi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi sahil kısmında bulunan Dalgakıran Balıkçı Barınaklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ardından soğutma işlemi yapıldı.
Yangında 12 barınak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangın sırasında barınaklarda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangını haber alıp olay yerine gelen balıkçılardan bazılarının gözyaşına hakim olamadığı görülürken, bazı balıkçılar, barakalarda bulunan balık ağlarını ve malzemelerini dışarı çıkardı.
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