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Silivri'de bir hayırsever, vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Silivri'de bir hayırsever, vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de adının bilinmesini istemeyen bir hayırsever, ilçede maddi durumu iyi olmayan vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu aracılığıyla ilçedeki bazı mahallelerde vatandaşların bakkallardaki borçları kapatıldı. Borçların ödenmesinin ardından iş yerlerinin önüne, "Bu esnafımızdan veresiye olarak alışveriş yapmış olan bütün vatandaşlarımızın 15 Nisan 2020 tarihine kadar olan borçları hayırsever bir vatandaşımız tarafından yapılan ödemeler ile kapatılmıştır." yazısı asıldı.

Küçükkılıçlı Mahallesi'nde yıllardır esnaflık yapan Melek Ayata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismini açıklamak istemeyen hayırseverin veresiye defterlerini istediğini söyledi. Hayırseverin, vatandaşların uzun süredir ödeyemediği borçlarını ödediğini belirten Ayata, "Vatandaşlardan biri gerçekten çok mağdur durumdaydı. Ayda 200-300 lirayı zor ödüyordu. Her gün ekmek almaya geliyor, gözümüzün içine bakıyordu. İki çocuğu engelli. Bu borcun ödendiğini söyledik. Gözleri doldu, ağlayarak bize teşekkür etti." dedi.

Eşiyle bakkal işleten eski Küçükkılıçlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayata da veresiye defterindeki yaklaşık 2 bin 700 liralık borcun kapatıldığını söyledi. Ayata, yardımı yapan kişiyi bilmediklerini ve çok şaşırdıklarını ifade ederek, mağdur insanlara yardım eden kişiye teşekkür etti.

Alipaşa Mahallesi'nde esnaflık yapan Bahattin Eriş de bakkalında veresiye borcu olan 500 liranın aynı hayırsever tarafından ödendiğini belirtti. Borçluların olayı öğrenince çok sevindiğini dile getiren Eriş, "Ramazan ayı geliyor, bence çok güzel bir hareket. Teşvik edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Bakkal borçlar Silivri

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