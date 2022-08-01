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Silivri'de hafriyat kamyonu viyadükten dere yatağına düştü

01.08.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de hafriyat kamyonu viyadükten dere yatağına düştü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de hafriyat kamyonunun 20 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kovaderesi mevkisinde 34 ZK 6077 plakalı hafriyat kamyonunun lastiği seyir halindeyken patladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, savrularak yaklaşık 20 metrelik viyadükten aşağı düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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