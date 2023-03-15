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  4. Silivri'de silahla 4 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Silivri'de silahla 4 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

15.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin yolda yürüyen iki kadına silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Silivri'de silahla ateş açarak ikisi kadın 4 kişiyi ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Murat Ö, eski sevgilisi olduğu öne sürülen S.Ö. ile yanındaki arkadaşı İ.S'ye, çocukları okula götürmek için Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yürüdükleri sırada silahla ateş etti.

Şüpheli daha sonra cadde üzerindeki bir börekçiye girerek dükkan sahibi B.Y. ile müşteri M.A'yı da ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli Murat Ö. olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf ve polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Üzerinde 45 santimetre uzunluğunda pala olarak tabir edilen kesici alet ve yedek şarjör ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin olayda kullandığı ve vatandaşlarca ele geçirilen silaha da el koydu.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Murat Ö'nün işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin silahla ateş açtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin silahla çocuklarını okula götüren 2 kadına caddede yürüdükleri sırada silahla ateş açması yer alıyor.

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