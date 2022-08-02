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Silivri'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villaya baskın

02.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan bağlantılı uyuşturucu sevkiyatı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Operasyonda 30 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu imalat merkezi olarak kullandığı belirtilen bir villa ve bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hareket geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan bağlantılı olarak uyuşturucu sevkiyatı ve imalatı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sırasında Silivri'deki bir villanın uyuşturucu imalat merkezi olarak kullanıldığını tespit eden polis, 28 Temmuz Perşembe günü özel harekat ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenledi.

Söz konusu villanın yanı sıra Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon anına ait kaydedilen görüntülerde, baskın yapıldığını anlayınca kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalandıkları anlar yer aldı.

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