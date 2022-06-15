Silivri'deki bir villada Hint keneviri ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'deki bir villaya düzenlenen operasyonda 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Gazitepe Mahallesi'ndeki bir villaya operasyon düzenledi.
Geniş araziye sahip ve uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla özel ışıklandırma ve havalandırma sisteminin kurulu olduğu villada 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyon sırasında, güvenlik kameralarıyla donatılmış villadan kaçmaya çalışan iki şüpheli, polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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