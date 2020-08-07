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Sille için yeni dönemin toplantısı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 07.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yenileme alanı ilan edilen Sille Mahallesinde yeni dönemde yapılacak çalışmalar için Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.10 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi yenileme alanı olarak ilan edildi.

Sille için yeni dönemin toplantısı yapıldı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yenileme alanı ilan edilen Sille Mahallesinde yeni dönemde yapılacak çalışmalar için Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.
10 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi yenileme alanı olarak ilan edildi. Kararın ardından Sille için yeni bir dönem başlamış oldu. 64 ayrı koordinatla belirlenen ve Sille Mahallesi yerleşim yerinin tamamını kapsayan kararın ardından başta Selçuklu Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlar yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemek için bir araya geldi.
Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda Sille’nin tarihi dokusuna uygun olarak restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Pekyatırmacı; “Konya denilince akıllara Sille gelecek”
Toplantıda Konya’nın tarihi sembollerinden bir tanesi olan Sille’nin restorasyonu için önemli karar aldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille bizim için önemli bir merkez. Sille’yi yeniden eski ihtişamına kavuşturmak istiyoruz. Bugün yaptığımız toplantıda Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile birlikte, ‘bunu nasıl yapabiliriz?’ gündemi ile fikirlerimizi ortaya koyduk. Sille’de bu zamana kadar yaptığımız işlerin üzerine çok daha fazlasını koyarak Sille’yi tarihiyle, kültürüyle, sosyal hayatıyla artık Konya’nın değil Türkiye’nin merkezinde olan, Konya denildiği zaman akıllara ilk gelen merkezlerden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Toplantımızın hayırlı işlere vesile olmasını diliyor, katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sille için yeni dönemin toplantısı yapıldı

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