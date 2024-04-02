Silolara sığmayınca toprağa gömülmüştü

Silolara sığmayınca geçtiğimiz yıl toprak altına gömülen yaklaşık 210 bin ton buğday, ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldüğü yerden çıkartılıyor.

Türkiye’nin hububat ambarı olarak bilinen Sivas’ta 2023 yılı verimli geçmişti. 2022 yılında 800 bin tonla üretimde rekor kıran Sivas, 2023 yılında 1 milyon tona yakın üretimle kendi rekorunu egale etmişti. Verimin oldukça yüksek olduğu kentte çiftçilerin ürettiği ürünleri satın alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), il merkezi ve ilçelerde bulunan silolarda muhafaza etti. Geçtiğimiz yıl 350 bin ton hububat satın alan TMO, 140 bin ton ürünü modern silolarda depoladı. Üretilen buğday silolara sığmayınca geleneksel yöntemlere başvuruldu. 210 bin ton buğday bu nedenle toprak altına gömülerek muhafaza edildi. Geçtiğimiz yıl gömülen buğdaylar ekonomiye kazandırılmak üzere gömüldükleri yerden çıkartılmaya başlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 yılında hububat alımı yapmıştı. Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi yapılmıştı. Depoların yeterli olmadığı zamanlarda eskiden de olduğu yer altında depolama yapılıyordu. Bugün baktığınızda TMO, 350 bin ton civarında buğday aldı. Bunun 140 bin tonunu modern silolarda, 210 bin tonunu ise eskiden olduğu gibi orijinal bir şekilde toprak altında depoladı ve muhafaza ediyor. Zamanı gelince de ülkemizde sıkıntı yaşamamak için ilgili yerlere veriyor. İhtiyaç olduğunda vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması için buralardan kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK ALTI DAHA HİJYENİK”

Toprak altında depolama yönteminin profesyonel bir sistem olduğunu söyleyen Başkan Çetindağ, “TMO, toprak altında muhafaza işlemini Sivas’ta başarılı bir şekilde yapıyor. Dünyanın birçok yerinde bu yöntem kullanılıyor ama TMO daha profesyonel bir şekilde yapıyor. Toprak altında depolama yöntemi, en ufak bir problem olmadan daha kaliteli bir şekilde saklama yönetimidir. Vatandaşlara da belirtelim ki toprak altında saklama yöntemi daha sağlıklı, daha sıhhatli ve daha hijyenik. Bunu da Toprak Mahsulleri Ofisimiz çok profesyonel bir şekilde yapıyor” şeklinde konuştu.





