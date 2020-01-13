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  4. Silopi Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından boyandı

Silopi Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından boyandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 13.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi koridorları hastane personelleri tarafından boyandı.Silopi Devlet Hastanesi personelleri bir araya gelerek, mesai dışındaki saatlerde hastane duvarlarını boyadı.

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi koridorları hastane personelleri tarafından boyandı.
Silopi Devlet Hastanesi personelleri bir araya gelerek, mesai dışındaki saatlerde hastane duvarlarını boyadı. Otomasyon görevlileri, temizlik ve diğer bölümlerde çalışan personeller, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için hastane iç duvarlarını boyadı. Yapılan bakım ve onarımdan memnun kalan vatandaşlar, teşekkürlerini sundu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Personel Şefi Şahin Eren, kendi imkanları ile boya yaptıklarını ve mesai sonrası çalışan arkadaşlarına teşekkürü borç bildiğini söyledi. Otomasyon Personel Şefi Abdullah Ökten de, vatandaşın kendini daha iyi, refah bir ortamda hissetmesi adına boya yaptıklarını ve bu kapsamda çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

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