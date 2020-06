Silopi Kaymakamı Kuruca ev ziyaretlerine başladı

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca eşi ile beraber ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca Silopi Kaymakamlığına atanan Can Kazım Kuruca göreve başladığı gün itibari ile ilçede bazı aileleri ziyaret etti. Ofis Mahallesinde bulunan Hasan Basut adlı vatandaşı evinde ziyaret eden Kaymakam Kuruca ve eşi, burada aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit jandarma er Mehmet Halil Barkın’ın ailesini ziyaret eden Kaymakam Kuruca, aileye çiçek takdim etti. Sorun ve talepleri dinleyerek not alan Kaymakam Kuruca’ya hane halkı teşekkürlerini iletti.