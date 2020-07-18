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Silopi Kaymakamı Kuruca’dan görme engellilere gitar hediyesi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli iki kişiye gitar hediye etti.Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gençlik Merkezini ziyaret ederek özel yetenek sınavındaki müzik bölümüne hazırlık yapan gitar çalan öğrencileriyle bir araya geldi.

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, görme engelli iki kişiye gitar hediye etti.
Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Gençlik Merkezini ziyaret ederek özel yetenek sınavındaki müzik bölümüne hazırlık yapan gitar çalan öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyareti sırasında Gençlik Merkezinde şan ve enstrüman eğitimi alan doğuştan görme engelliler Sercan Tunğ (31) ve Yakup Algur’u (15) gören Kaymakam Kuruca, gösterdikleri çaba ve gayretten ötürü Tunğ ve Algur’a gitar hediye etti. Tunğ ve Altur’a başarı dileklerini ileten Kaymakam Kuruca, "Gelecekle ilgili umut verdiniz. Böyle bir ekip gördüğüm içinde çok mutlu oldum. Ekibi büyüteceğiz, bizde elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.
Görme engelli Tunğ ve Algur, Kaymakam Kuruca’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini illeti.

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