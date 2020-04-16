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Silopi’de engellilere gıda ve giysi yardımı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Süer, kendi imkanları topladıkları ve Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından bağışlanan yardımları ilçede yardıma muhtaç ailelere dağıttı.Silopi Engelliler Derneği Başkanı Süer, yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıttı.

Şırnak’ın Silopi Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Süer, kendi imkanları topladıkları ve Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından bağışlanan yardımları ilçede yardıma muhtaç ailelere dağıttı.
Silopi Engelliler Derneği Başkanı Süer, yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıttı. Kendi imkanları ile gıda kolisi hazırlayan Başkan Süer Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar tarafından 30 adet et kumanyası ve 30 adet pantolon desteğini de ailelere ulaştırdı. Başkan Süer, bu zorlu süreçte muhtaç ailelere yardımda bulunmanın STK’ların görevi olduğunu kaydederek bu kapsamda destek sunan ve talep ettiği yardımları derneğine bağışlayan Türk Kızılay Silopi Şubesi Başkanı Murat Tatar ile ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.
Yardımları alan vatandaşlar Başkan Süer’e aileler teşekkür etti.

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