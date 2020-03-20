YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Silopi’de hastane personelinden ’evde kalın’ çağrısı

Silopi’de hastane personelinden ’evde kalın’ çağrısı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi personeli, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulundu.Ülke genelinde korona virüsünün yayılmaması için çeşitli önlemler alınırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor.

Silopi’de hastane personelinden ’evde kalın’ çağrısı

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi personeli, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulundu.
Ülke genelinde korona virüsünün yayılmaması için çeşitli önlemler alınırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Silopi Devlet Hastanesindeki hemşire ve personeller halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Biz sizin için Silopi Devlet Hastanesindeyiz, siz de bizim için evde kalın" çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Şırnak Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:23
İkindi
15:48
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Şırnak Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Şifa Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dilşad Eczanesi
Merkez
Halis Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Şehit Komutandan Duygulandıran Şiir

Şehit Komutandan Duygulandıran Şiir

Beytüşşebap'ta 2 Pkk'lının Cenazesinde Olaylar Çıktı

Beytüşşebap'ta 2 Pkk'lının Cenazesinde Olaylar Çıktı

Süryaniler, Işid Saldırılarını Protesto Etti

Süryaniler, Işid Saldırılarını Protesto Etti

Silopi’de Soma İşçileri İçin Eylem

Silopi’de Soma İşçileri İçin Eylem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.