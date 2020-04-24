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Silopi’de korona virüs önlemleri

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcıların saat 17.00’a kadar satış yapması kararlaştırılırken marketlerin de 21.00’den sonra kapatılacağı bildirildi.Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplanan İl Pandemi Kurulu il merkezi ve Silopi’de riayet edilmesi gereken tedbirleri duyurdu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcıların saat 17.00’a kadar satış yapması kararlaştırılırken marketlerin de 21.00’den sonra kapatılacağı bildirildi.
Yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplanan İl Pandemi Kurulu il merkezi ve Silopi’de riayet edilmesi gereken tedbirleri duyurdu. Gerçekleşen toplantıda kent genelinde Ramazan ayı boyunca korona virüs ile mücadele kapsamında riayet edilmesi gereken tedbirlere ilişkin kararlar ile ilerleyen süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Şırnak Il Pandemi Kurulu ve Silopi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararları belediye hoparlörlerinden anons edilerek esnafa duyuruldu. Silopi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar neticesinde korona virüs yayılım hızını kontrol etmek amacıyla Ramazan ayı boyunca seyyar satıcıların 17.00’a kadar satış yapabileceği, 17.00’dan sonra satışlarını durduracakları kaydedildi. Satış yaptıkları süre sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği bildirilen kararda, satıcıların aralarında en az 30 metre mesafe bulundurmalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği vurgulanan kararda, kentte faaliyet gösteren esnafın ikinci bir karara kadar iş yerlerini 21.00’da kapatacakları, ne amaçla olursa olsun kaldırımların işgal edilmeyeceği, dükkan ve işletme önlerinde sohbet amaçlı toplanmaların olmayacağı dile getirildi.

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