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  4. Silopi’de öğrencilere kışlık giysi yardımı

Silopi’de öğrencilere kışlık giysi yardımı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Profesyonel ve Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği bu defa öğrencilere kışlık giysi yardımında bulundu.

Profesyonel ve Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.
Amatör Spor Kulüplerini Destekleme ve Geliştirme Derneği bu defa öğrencilere kışlık giysi yardımında bulundu. Habur Sınır Kapısı yakınlarından bulunan Şırnak İl Özel İdare tır parkına giriş çıkış yapan şoförlerden makbuz karşılığında 5 lira bağışa alan dernek yetkilileri, Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu’ndaki 155 öğrenciye kışlık giysi ve bot alarak dağıttı. Dağıtıma katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, spor kulüplerine yapılan yardımların yanı sıra bu defa öğrencilere yönelik yardım yapıldığını söyledi. Kaymakam Işıktaş, "Dernek yetkilileri öğrencilerimize çeşitli hediyeler almışlar, kıyafet, bot ve farklı hediyeler. Biz de kendileri ile birlikte Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu’nda hediyelerini takdim ettik. Ben başta kendilerine, iş adamlarımıza ve şoförlerimize bu tür faaliyetlerin devam etmesi hususunda teşekkür ediyorum" dedi.
Hediyelerini alan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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