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Silopi'de sporcular, evlerinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 28.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Silopi'de sporcular, evlerinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Merkezi hentbol takımı oyuncuları bahçede kurdukları antrenman parkuru ile Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar.

Silopi Gençlik Merkezi'nin koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sportif faaliyetlerini durdurması üzerine hentbol takımında yer alan ve aynı apartmanda oturan 3 sporcu bahçede parkur oluşturdu.

Sporcular, kurdukları parkurda her gün düzenli antrenman yapıyor.

Sporculardan Ömer Tayboğa, geçen yıl bölge şampiyonasına yükseldiklerini bu yıl ise hedeflerinin Türkiye şampiyonasına katılmak olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıklarını, bu nedenle bahçede antrenman yapmak için parkur oluşturduklarını aktaran Tayboğa, "Bu şekilde sürekli formda kalıyoruz. Türkiye şampiyonasına katılmak için elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz." dedi.

İsa Olsun ise Silopi Gençlik Merkezi sportif faaliyetlerini durdurduktan sonra evde hazırlanmaya başladığını belirtti.

Olgun, "Hocamız Emrullah Bozan'ın verdiği taktikler sayesinde günlük olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Amacımız Türkiye şampiyonasına hazırlanmak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Silopi şampiyona

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Şırnak Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Nergis Eczanesi
Merkez
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aras Eczanesi
Cizre
Sevgi Eczanesi
Idil
Mina Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
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