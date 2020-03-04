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Silopi’de UYUMA Projesi broşürle tanıtılıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi broşürle tanıtılıyor.Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ve ilgili broşürlerle vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi broşürle tanıtılıyor.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ve ilgili broşürlerle vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmede uygulamanın nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli iş yerlerine, duraklara, billboardlara asılan afişlerle projenin ve uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışan polis ekipleri projeyi yaptıkları ziyaretler, düzenledikleri programlarla da vatandaşlara tanıtıyor.
Vatandaşlara telefonlarına uygulamayı indirerek çevrelerinde uyuşturucu kullanan veya ticaretini yapan şüphelileri gördüklerinde uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabileceklerini ve polis ekiplerini yönlendirebileceklerini anlatan ekipler, sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbarın, bölgeye en yakın ekibe iletileceğini aktardı.
Uygulamayı kullanarak ihbar yapan vatandaşların kimlik bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmadığını belirten ekipler, bir tuşla yapılacak olan bir ihbarın birçok genci uyuşturucudan kurtaracağı gibi, zehir tacirlerinin de yakalanmasını sağlayacağını kaydetti.

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