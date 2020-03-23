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Silopi'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

Silopi'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Silopi Cumhuriyet Savcılığı koordinesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki ay süren takibin ardından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 10, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği gerekçesiyle de bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Operasyon Silopi Uyuşturucu

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