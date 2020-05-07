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Silopi’de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silopi Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskeler ilçe merkezinde ücretsiz dağıtıldı.Korona virüs dolayısıyla bir süredir Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler ve Silopi Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gönüllü ürettiği 30 bin maskenin dağıtımı ilçe merkezinde yapıldı.

Şırnak’ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Silopi Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskeler ilçe merkezinde ücretsiz dağıtıldı.
Korona virüs dolayısıyla bir süredir Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler ve Silopi Yenişehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gönüllü ürettiği 30 bin maskenin dağıtımı ilçe merkezinde yapıldı. Silopi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Şube Müdürleri ile beraber çarşı merkezinde Birinci ve İkinci Cadde de esnaf ile PTT önünde bekleyen kadınlara maske dağıttı. Maskeleri alan vatandaşla Uysal ve beraberindekilere teşekkür etti.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, üretilen maskeleri dağıtmak adına sahada olduklarını söyledi. Gün içerisinde 5 bin maskeyi dağıtacaklarını belirten Uysal, "Bugüne kadar üretilen yaklaşık 30 bin maskeyi esnafımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtmış bulunmaktayız. Bundan sonra üretimimiz devam etmektedir" dedi.
Esnaflardan Mustafa Başak da maskeleri kendilerine dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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Fırat Eczanesi
Uludere
Özen Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Elif Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
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