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Silopi’nin yeni kaymakamı göreve başladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 29.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına yapılan atama kararı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanan Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Dr.

Silopi’nin yeni kaymakamı göreve başladı

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına yapılan atama kararı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanan Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı Dr. Sezer Işıktaş’ın yerine Silopi Kaymakamlığına Can Kazım Kuruca atandı.
Silopi Kaymakamlığına atanan Kurucu görevine başladı. Göreve başlaması nedeni ile açıklamalarda bulunan Kaymakam Kurucu, "İçişleri Bakanlığımızın onaylarıyla Nazımiye Kaymakamlığı görevimi ifa etmekteyken, 29 Haziran 2020 tarihinde Silopi Kaymakamı olarak görevime başladım. Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Silopi’de göreve başlarken sizlere hizmet etme fırsatına sahip olmanın onur ve mutluluğu içerisindeyim. Tüm Silopili vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür ederim. Tüm Silopili hemşehrilerime sağlık ve huzur dolu günler dilerim" dedi.

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