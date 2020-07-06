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Silvan 1960spor Süper Amatörde

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Silvan 1960spor Süper Amatörde

Diyarbakır 1. Amatör Liginde mücadele eden Silvan 1960spor Süper Amatör Ligine çıkmaya hak kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Futbol Ligleriyle ilgili kararın yetkisini il futbol kurulana bırakmasının ardından Play-Off maçlarını oynamaya hak kazanan 6 takım Süper Amatör Ligine çıkmasına karar verdi. Diyarbakır 1. Amatör Liginde liderle 1 puan farkı bulunan Silvan 1960spor Play-Off çıkmayı garantilemişti.
Silvan 1960spor Kulübü Basın Sözcüsü İhsan Yılmaz, "Liglerin bitmesine 1 hafta kalırken Play-Off maçlarıyla beraber 4 hafta sonunda Süper Amatör Ligine çıkacak takımlar belirlenecekti. Ancak pandemi süreci ve kentteki spor tesislerinin durumu nedeniyle bu kadar maçın oynanması sağlık açısından büyük risk oluşturuyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Futbol Ligleriyle ilgili kararların yetkisini İl Futbol Kurullarına bıraktı. Diyarbakır Amatör Futbol Kurulunun geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda Silvan 1960spor takımız Süper Amatör Ligine yükseldi. Yola çıktığımız ilk günkü hedefimiz, bu kulübü gerçek sahipleriyle, taraftarıyla beraber yönetmek. Hedefimiz doğrultusunda üyelerimize ulaşıp, beraber bu yolda yürümek istiyoruz. Kurumsallık, mali kaynakların kullanımı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının sağlanması noktasında belirli bir seviyeye gelmek. Bu takım başarısız olacak diyenlere en güzel cevabı sahada futbolcularımız en güzel cevabı oynadıkları futbola verdiler. Unutulmasın ki, bu takımın sahipleri, şartsız ve koşulsuz destek veren büyük Silvan 1960spor taraftarıdır. Yönetimiyle, takımıyla, her hafta gıptayla izlenen taraftarıyla, küllerinden yeniden doğan Silvan 1960spor’a destek verilmesini istiyoruz"

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