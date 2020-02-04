YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor

Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sanayi Sitesi maçına hazırlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Silvan Aslanspor, pazar günü oynayacağı Diyarbakır Sanayi Sitesispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubu’nda pazar günü karşılaşacağı Diyarbakır Sanayi Sitesi maçı hazırlıklarını sürdüren Silvan Aslanspor, günü düz koşu, ısınma hareketleri ve çift kale maçla tamamlandı. Silvan Aslanspor teknik direktörü Medet Kaydu, sakatlığı devam eden Onur Ekinci’nin dışında takımda eksik bulunmadığını söyledi. Kaydu, "İlk yarıda oynadığımız futbol ile cömertçe puanlar dağıttık. İkinci yarının başlarından beri puan kaybetmemeye gayret gösterdik. Şu anda lider durumdayız. Rakiplerimiz güçlü takımlar, bizde galibiyet için sahaya çıkıp, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Centilmenlik kuralları çerçevesinde sahaya çıkıp, kendilerine yakışan bir futbol sergileyeceklerine inanıyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:38
İkindi
15:26
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

İlginizi Çekebilir

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Amed Sportif Faaliyetler Hekimoğlu Trabzon’a sahasında yenildi

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

Kurduğu ajansla Diyarbakır’daki işletmelerin ulusal ve uluslararası tanıtımlarını sağlıyor

GÜNİSAD’tan Diyarbakır’a yatırım çağrısı

GÜNİSAD’tan Diyarbakır’a yatırım çağrısı

PKK'lı 50 kişilik grup çembere alındı

PKK'lı 50 kişilik grup çembere alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.