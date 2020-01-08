YURTHABER
  4. Silvan Aslanspor ikinci yarıya ddialı hazırlanıyor

Silvan Aslanspor ikinci yarıya ddialı hazırlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden Silvan Aslanspor, ligin ikinci yarısına şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
İkinci yarısına hazırlıklarını devam eden Silvan Aslanspor ligi şampiyon bitirip bir üst lige çıkmak istiyor. Aslanspor basın Sözcüsü İhsan Yılmaz, amaçlarının Silvan’da iyi ve ahlaklı sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu amaçla takıma 16 yeni futbolcu kazandırdık. Bu futbolcularımız daha önce Diyarbakır Süper Amatör Liginde mücadele etmiş sporculardır. Bundan sonrada altyapımızda yetiştireceğimiz sporcularla geniş ve kalıcı bir takım oluşturmayı amaçlıyoruz. Okullarımızda eğitim gören sportif faaliyetlerde başarılı öğrencileri kulübümüzün bünyesine kazandırıp onlara gelecek hazırlamak amacındayız. Gençlerimizi spor yapmaya yönelterek daha sağlıklı, üretken, ahlaklı ve disiplinli alışkanlıkları oluşturmuş bir nesil inşa etmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısında deplasmanda karşılaşacağımız Seyrantepe Gençlikspor maçı için futbolcularımız teknik heyetimizin nezaretinde sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Ligde mücadele eden bütün takımlara başarılar dilerim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Karacadağ zirvesinde kar altında muhtarlarla buluşmaKaracadağ zirvesinde kar altında muhtarlarla buluşma
Genç girişimci Melike Balkın Karakaya’dan kadınlara iş dünyasına girme çağrısıGenç girişimci Melike Balkın Karakaya’dan kadınlara iş dünyasına girme çağrısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:30
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.