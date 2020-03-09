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Silvan Aslanspor, Öğretmenler Ayspor ile 0 - 0 berabere kaldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.03.2020 11:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör liginde mücadele eden Silvan Aslanspor, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Öğretmenelr Ayspor ile 0-0 beraber kaldı.
Diyarbakır 1. Amatör Ligde mücadele enden Silvan Aslanspor, ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı lider Öğretmenler Ayspor ile berabere kaldı. Hedefini Süper Amatör lig olarak belirleyen Silvan Aslanspor ligin 19. haftasında deplasmanda güçlü rakibi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Silvan Aslanspor’dan sakatlanan Meşal Medeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Siyah-Beyazlı ekip maçı 0-0 berabere tamamladı. Maçın 50. dakikasında Mehmet İhsan Sancar ile 80. dakikada Kardir Tekin, çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Silvan Aslanspor maçta 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi. 12 haftadır yenilmezliğini sürdüren Silvan Aslanspor bu skorla 45 puana yükselirken, Öğretmenler Ayspor 46 puanla liderliğini sürdürdü.
Öğretmenler Ayspor Teknik Direktörü Medeni Mızrak, "Kendi sahamızda ağırladığımız Silvan Aslanspor tamının futbolcularını kutluyorum 9 kişi kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmediler 1 puanı almayı başardılar" dedi.
Silvan Aslanspor Teknik Direktörü Medet Kaydu, "Diyarbakır deplasmanında karşılaştığımız lider Öğretmenler Ayspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldık. İkinci yarının 50. dakikası ile 80 dakikalarında gördüğümüz kırmızı kartla 9 kişi kalan futbolcularım oyun disiplininden kopmadılar. Tüm futbolcularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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