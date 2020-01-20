YURTHABER
  4. Silvan Aslanspor sahasında farklı galip geldi

Silvan Aslanspor sahasında farklı galip geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör liginde mücadele eden Silvan Aslanspor sahasında konuk ettiği Seyrantepe Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek sahasında galip geldi.
Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Gurubu’nda mücadele eden Silvan Aslanspor ligin 13. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Seyrantepe Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda illerlemeye devam etti. Silvan Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kadir Tekin’ın 38, 79’da Ahmet Daşkın 61’de Hamza Sever 83’te Cafer Sancar 88. dakikada attığı gollerle 5-0 kazanan siyah-beyazlı takım, puanın 29’a çıkardı. Oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile göz dolduran Silvan Aslanspor hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
Silvan Aslanspor Başkanı Mehmet Sever, "Başta teknik heyeti ve futbolcularımı kutluyorum. Takımda sağlanan birlik beraberlikler birlikte taraftarlarımızla bir bütünlük oluşturduk. Bu birlik beraberlik başarıyı getireceğine inanıyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk yaşamaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Amed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldıAmed Sportif Faaliyetler evinde berabere kaldı
Başhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyaretiBaşhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyareti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Düzce'de ahşap ev yandı

Düzce'de ahşap ev yandı

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün

İş ve siyaset dünyasını bir araya getiren düğün

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.