Silvan Aslanspor sahasında farklı galip geldi

Diyarbakır 1. Amatör liginde mücadele eden Silvan Aslanspor sahasında konuk ettiği Seyrantepe Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek sahasında galip geldi.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Gurubu’nda mücadele eden Silvan Aslanspor ligin 13. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Seyrantepe Gençlikspor’u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda illerlemeye devam etti. Silvan Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kadir Tekin’ın 38, 79’da Ahmet Daşkın 61’de Hamza Sever 83’te Cafer Sancar 88. dakikada attığı gollerle 5-0 kazanan siyah-beyazlı takım, puanın 29’a çıkardı. Oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile göz dolduran Silvan Aslanspor hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Silvan Aslanspor Başkanı Mehmet Sever, "Başta teknik heyeti ve futbolcularımı kutluyorum. Takımda sağlanan birlik beraberlikler birlikte taraftarlarımızla bir bütünlük oluşturduk. Bu birlik beraberlik başarıyı getireceğine inanıyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk yaşamaktır" dedi.

