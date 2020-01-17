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  4. Silvan Aslanspor, Seyrantepe Gençlikspor maçına iddialı hazırlanıyor

Silvan Aslanspor, Seyrantepe Gençlikspor maçına iddialı hazırlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır 1.

Diyarbakır 1. Amatör Ligi B Grup’ta mücadele eden Silvan Aslanspor, hafta sonu günü oynanacak Seyrantepe Gençlikspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Medet Kaydu yönetiminde çıktığı 12 maçtan 26 puan alarak üst sıralarda mücadele eden siyah beyazlılar ligin 13. haftasında sahasında Seyrantepe Gençlikspor ile oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Silvan Şehir Stadyumu’nda tam kadro yapılan antrenman müsabaka taktiğini içeren bir çalışma şeklinde geçti. Geçen hafta Eğil Belediye Gençlikspor ligden çekildiği için hükmen 3-0 galip gelen Silvan Aslanspor haftayı 3 puanla kapattı. Medet Kaydu’nun öğrencileri önlerindeki Seyrantepe Gençlikspor müsabakasını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Silvan Aslanspor Seyrantepe Gençlikspor müsabakası 19 Ocak Pazar günü saat 13.30’da oynanacak.

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