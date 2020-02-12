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Silvan Aslanspor’dan Kaymakam Uslu’ya ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, Silvan Aslanspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sever ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Silvan Aslanspor’dan Kaymakam Uslu’ya ziyaret

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, Silvan Aslanspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sever ve beraberindekileri makamında kabul etti. Kulüp yönetimi, ziyaretleri sırasında Kaymakam Uslu’ya 21 numaralı forma hediye etti.
Silvan Aslanspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sever beraberinde kulübün basın sözcüsü İhsan Yılmaz ile birlikte Kaymakam Uslu’yu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Uslu, ilçenin önemli takımlarından Silvan Aslanspor’u yakalamış olduğu başarılardan dolayı tebrik etti. Kaymakam Uslu, kaymakamlık olarak kulübe her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Silvan Aslanspor Başkanı Mehmet Sever ile basın sözcüsü İhsan Yılmaz Kaymakam Uslu’ya 21 numaralı forma hediye etti.

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