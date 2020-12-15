Silvan Belediyesinden esnafa 3 aylık kira desteği

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken esnafa destek olmak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait olan 94 iş yerinde aralık, ocak ve şubat ayı kira bedeli alınmayacağını bildirdi.

Ticari olarak birçok sektörün sıkıntıya düştüğü bir ortamda esnafa yardımcı olmak adına 3 aylık kira bedelinin alınmayacağını kaydeden Kaymakam Çelik, yaklaşık bir yıldır dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle toplumsal yaşamın çok ciddi darbe aldığını söyledi. Kaymakam Çelik, "Tüm Türkiye bundan nasibini aldı. Özellikle bazı sektörler çok ciddi sıkıntılara girdi. Biz de Silvan Belediyesi olarak bu sıkıntı içerisinde olan esnafımıza bir nebze olsun yardımcı olmak için belediye mülkünde kiracı durumunda olan 94 iş yerimizin aralık, ocak ve şubat ayı kiralarından feragat ediyoruz. Belediye olarak kiracılarımızın ekonomik sıkıntılarına bu şekilde bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışacağız. Umuyorum ki Silvan’da diğer mülk sahipleri de iş yerlerine benzer yönde desteklerde bulunarak bu dönemi en az zararla atlatmamıza destek olurlar" dedi.

