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Silvan-Hazro yolu asfaltlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan-Hazro ilçeleri arasında köy bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı.Diyarbakır’ın Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki bağlantı yolunun 2019 müttehit firma tarafında yarım bırakılmasına tepki gösteren vatandaşların sesini duyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan-Hazro arasındaki yol asfalt çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan-Hazro ilçeleri arasında köy bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı.
Diyarbakır’ın Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki bağlantı yolunun 2019 müttehit firma tarafında yarım bırakılmasına tepki gösteren vatandaşların sesini duyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan-Hazro arasındaki yol asfalt çalışması başlattı. Silvan-Hazro arasında yolu taşımacılığını yapan Bülent Bakır, "2109 yılında müteahhit firma tarafından yapılıp, ancak yol asfaltlama çalışması yarım bırakılmıştı. Yol tamamlanmadığı için çok çile çektik. Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Silvan-Hazro arasında bozuk olan 13 kilometrelik yolda çalışma başlatıldı. Yolun yapılmasında başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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