Silvan Kaymakamı Öztürk, ilçedeki tarihi yapıları

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi konakları gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, kentteki tarihi konakları turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Öztürk, Ali Ağa Konağı, Gazi İlkokulu ile Atatürk Evinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Öztürk, kent turizmini güçlendirmek için mevcut konaklar için proje çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Öztürk, "İlçemizde bulunan tarihi Ali Ağa Konağında kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızca desteklenerek bakım çalışması tamamlandı. Bu güzel tarihi mekanımızın turizme kazandırılması için gerekli projeler hazırlanıp bir an önce kent turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Diğer yanda çok kıymetli tarihi yapılarımız mevcuttur. Bu yapılarımızda da gerekli çalışmalar yapılması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları yürüteceğiz. Silvan tarihi bir kenttir bu kentin turizme kazandırılması için de çalışmalarımız her alanda devam edeceğiz" dedi.

