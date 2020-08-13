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Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.Çapan, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile yapılan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.
Çapan, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemi ile yapılan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Başkan Çapan bölgenin içinde bulunduğu durumu ve çiftçilerin taleplerini iletti. Çapan, "TZOB Genel Başkanı Ş. Şemsi Bayraktar’ın himayelerinde bu ay toplantımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Türkiye’de alan olarak 10. sıradayız, üretim sıralamasında ise 9. sıradayız, bu sıralama iller bazındadır. Bölgenin içinde bulunduğu durumu ve çiftçilerin taleplerini ilettik. Toplantının ardından TZOB Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi bölgelerindeki çiftçilerimizin sorunlarını iletti, yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler görüşüldü" dedi.

Silvan Ziraat Odası Başkanı Çapan TZOB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

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