YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

Silvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.03.2020 14:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü Silvan ilçesinde sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı.

Silvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümü Silvan ilçesinde sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesindeki törene Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Uğur Çek, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Dadak, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Savaş Kocahan, Emniyet Müdürü Bülent Aral, Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Yoğun yağışa rağmen etkinliğe katılanlar, programın tamamlanmasını bekledi.

Silvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:36
Yatsı
19:51

İlginizi Çekebilir

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Diyarbakırspor’un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.