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  4. Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Silvan’da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi, Diyarbakır’a sevk edildi.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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