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Silvan’da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşın Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.Silvan’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri satışına başlandı.

Silvan’da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşın Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.
Silvan’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri satışına başlandı. Onlarca çeşit bayram şekeri getirdiklerini kaydeden satıcı Süphan Türk, birkaç gün içinde şekerlerin tamamının satılmasını beklediklerini kaydetti. Kolonya satışına da dikkat çeken Türk, "Bayram şekeri kadar kolonya satışı da fazla. Vatandaşları piyasada olan sahte kolonyalara karşı uyarıyoruz. Tanıdıkları ve bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları önemlidir" dedi.

Silvan’da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

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