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Silvan’da ’Bilim Fuarı’

İHA İHA
10.05.2024 12:09
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Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı törenle açıldı.

Silvan’da ’Bilim Fuarı’

Silvan’da geniş bir yelpazede sunulan projeler ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor. Öğrenciler becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor. Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki her bir proje, farklı bir bilgi dünyasına kapı aralarken, bilimin sınırsız evreninde yeni ufuklara yelken açma imkanı sunan projelere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de yoğun ilgi göstererek bilginin ve öğrenmenin önemini vurguluyor.

Okul Müdürü Mehmet Salih Çaçan, 2 yıl önce 13 projenin sergilendiği fuarda bu yıl için öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerin büyük gayretleriyle başvurusu yapılan 20 projenin sergilenmeye değer görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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