Silvan’da elektrik sayaçları dışarı alınıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde elektrik panoları dışarı alınarak, ’Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ takılıyor.

Silvan ilçesinde ev ve iş yerlerinde kullanılan elektrik panoları, Akıllı Şebekeler ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) ile değiştiriliyor. Dicle Elektrik Otomatik Sayaç Okuma Sistemi sayesinde sayaçlara bağlanan modem vasıtasıyla uzaktan fatura okuması ve abonelerin tüketim alışkanlıklarının analizini yapıyor. Uzaktan okuma sistemi sayesinde herhangi bir arıza durumunda abonelerin bildirmesine gerek kalmadan arıza tespit ediliyor. Abonelere faturalar mail üzerinden gönderiliyor. Ayrıca abonelere açılan bir portal aracılığıyla aboneler kendi tüketimini takip edebiliyor. Böylece, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile elektrik kesintilerinin ve kullanılan kayıp-kaçağın önüne geçilmesi hedefleniyor.



