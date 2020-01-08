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  4. Silvan’da gasptan aranan şahıslar yakalandı

Silvan’da gasptan aranan şahıslar yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yağma ve gasp suçunda aranan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 05 Aralık 2019 tarihinde maaşını çektikten sonra yalnız yürüyen 74 yaşındaki H.M.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yağma ve gasp suçunda aranan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 05 Aralık 2019 tarihinde maaşını çektikten sonra yalnız yürüyen 74 yaşındaki H.M. adlı şahsı takip edip Cami Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde yanına yaklaşan şahısların yaşlı vatandaşın cebinde 2 bin TL parayı gasp ederek olay yerinde uzaklaştıkları tespit edildi. Yağma ve gasp suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen, İ.İ., S.M., A.O. Ö.T. isimli 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları savcılıktan ’yağma’ suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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