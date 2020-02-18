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Silvan’da Geleceğine Sahip Çık Projesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığının destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Silvan Geleceğine Sahip Çık Projesi hayata geçirildi.Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada Kaymakam Mehmet Uslu’nun destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gençleri ve Silvan halkını terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmalarına karşı bilinçlendirerek, tuzağa düşmelerinin engellenmesi, devlet vatandaş işbirliğinin pekiştirilmesi, halkın devlete olan güven ve desteğinin güçlendirerek, terörle mücadelede halk desteğinin artırılması, terör örgütlerinin gerçek yüzünün gösterilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, illegal örgütlerin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla projenin hazırlandığı bildirildi.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığının destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Silvan Geleceğine Sahip Çık Projesi hayata geçirildi.
Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada Kaymakam Mehmet Uslu’nun destekleriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gençleri ve Silvan halkını terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmalarına karşı bilinçlendirerek, tuzağa düşmelerinin engellenmesi, devlet vatandaş işbirliğinin pekiştirilmesi, halkın devlete olan güven ve desteğinin güçlendirerek, terörle mücadelede halk desteğinin artırılması, terör örgütlerinin gerçek yüzünün gösterilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, illegal örgütlerin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla projenin hazırlandığı bildirildi. Proje kapsamında gençlere ulaşmanın en kısa ve kestirme yolunun okullardan geçtiğinin bilincinde olunduğu ifade edilen açıklamada, okul yönetimi ve öğretmenlere proje hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Projemiz duyurulması ve vatandaşlarımıza ulaşabilmesi amacıyla kurum ve dernekler tarafından desteklenmiştir. Proje kapsamında yapılan ziyaretlerimiz ve etkinliklerimizden güzel sonuçlar alınmakta olup çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir" denildi.

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