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Silvan’da gıda denetimi gerçekleştirildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.Silvan’da güvenli gıda tüketimi için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta ve pastane başta olmak üzere gıda üretimi yapan işletmelerin denetimi yapılarak, mevzuatta aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine uyarılarda bulunuldu.Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlar tarafından görülen olumsuzlukların 174 Alo Gıda Hattına bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Silvan’da güvenli gıda tüketimi için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta ve pastane başta olmak üzere gıda üretimi yapan işletmelerin denetimi yapılarak, mevzuatta aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine uyarılarda bulunuldu.
Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, halkın güvenli gıda tüketebilmesi için, gıda denetimlerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlar tarafından görülen olumsuzlukların 174 Alo Gıda Hattına bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Arslan, "Müdürlüğümüzde görevli gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim ve tekniklerden oluşan kontrol ekiplerimiz tarafından, ilçemizdeki gıda işletmelerinde yıl boyunca denetimler yapıldı. Mevzuatlarımıza göre gıda üreten, gıdaların toplu tüketimini yapan ve gıda satılan işletmeler olarak üç guruba ayrılan işletmeler denetlenmiştir. 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, mevzuata aykırı faaliyet gösteren gıda işletmelerine gerekli son uyarılar yapıldı. Bundan sonraki denetimlerimizde uyarıları dikkate almayan ve halkın sağlığını tehdit edilecek üretim yapan işletmelere para cezası uygulanacaktır. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşılabilmesi için, denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

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