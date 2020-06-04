YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan’da kafe ve lokantalara normalleşme denetimi

Silvan’da kafe ve lokantalara normalleşme denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde zabıta ve güvenlik güçleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.Yeni tip korona virüsten dolayı mart ayının ortalarından buyana kapalı olan veya kısıtlı çalışan lokanta, kafe ve pazar esnafı 1 Hazirandan itibaren tekrar açıldı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde zabıta ve güvenlik güçleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüsten dolayı mart ayının ortalarından buyana kapalı olan veya kısıtlı çalışan lokanta, kafe ve pazar esnafı 1 Hazirandan itibaren tekrar açıldı. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ile Toplum Destekli Polislik ekipleri, zabıtalarla birlikte pazar, kafe ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.
Pazarda esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapılırken, maskesiz olan esnafa da maske dağıtıldı. Polis daha sonra kafe ve lokantaları gezerek müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu.
İşletme sahiplerine de kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı Annesine yaptığı zorbalık çileden çıkarttı! Sosyal medya ayağa kalktı
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:05
Sabah
04:50
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:23

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Polis memurunun aşk intiharı

Polis memurunun aşk intiharı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.