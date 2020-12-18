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Silvan’da karantinada olan vatandaşlar düzenli olarak ziyaret ediliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, korona virüs testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaşların düzenli aralıklarla evlerinde kontrol edildiğini söyledi.Silvan Sağlık Müdürü Dr.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, korona virüs testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaşların düzenli aralıklarla evlerinde kontrol edildiğini söyledi.
Silvan Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, korona virüs tanısı konulan hastalar ve yakın temaslı olduğu kişilerin 10 gün süren ev izolasyonu döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyup uyulmadıklarının, oluşturulan özel ekipler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiğini kaydetti. Dr. Utangaç, "Sağlık çalışanlarımız ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden destek alınarak yapılan ziyaretlerde izolasyon sürecinde evinde olmadığı tespit edilen vatandaşlara yasal işlem yapılması için tutanak tutuluyor. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 10 ekibin günde yaklaşık 100 farklı adrese ev ziyaretinde bulunduğunu, yapılan ziyaretler esnasında vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunma anlayışı içinde Silvan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekiliz Ömer Faruk Çelik’in destekleri ve pozitif vakalarımıza hane ziyareti yapılırken her bir vatandaşımıza bir çanta, maske ve el dezenfektanı, ilaç kullanma talimat broşürleri, 2 adet ilacımız günlük olarak hazırlayıp veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymalarıdır" dedi.

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