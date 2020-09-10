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Silvan’da korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.Dr.

Silvan’da korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.
Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde yapılan toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, Başhekim Fesih Uyan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Levent Bayka ile görevliler katıldı. Toplantıda, korona virüs salgını ile mücadelede ulusal düzeyde alınan tedbirlerin Silvan’da uygulanması, ilçe özelinde alınan tedbir ve uygulamalar gözden geçirildi.
Başhekim Dr. Fesih Uyan, tüm vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaları çağrısını yineledi.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

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Sabah
05:50
Öğle
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İkindi
15:55
Akşam
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Yatsı
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