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Silvan’da kurumlardan kan bağışına destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sağlık çalışanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Silvan ilçesi Gazi Caddesi Hükümet Konağı önünde kan bağışı noktası oluşturdu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sağlık çalışanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Silvan ilçesi Gazi Caddesi Hükümet Konağı önünde kan bağışı noktası oluşturdu. 3 gün süren kan bağışı kampanyasına Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile vatandaşlar destek verdi. Diyarbakır Kızılay Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Mehmet Müjde, sorumluluk alanlarındaki Silvan ilçesinde 3 günde 246 ünite alındığını söyledi. Bölgede 24 saat esasına göre hastanelere istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını kaydeden Müjde, kan stoklarının korona virüs salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini belirtti.

"Her an kana ihtiyaç duyulmaktadır"
İnsanların sürekli kan ihtiyacını karşılamak için kampanyalar düzenlediklerini kaydeden Müjde, "Bugün hastanelerde yatan hastalarımızın kan ihtiyaçları maalesef azalmıyor. Bu ihtiyaç sürekli var. Doğum yapan bir annemizin, hayata yeni gözlerini açan bir yavrumuzun kan ihtiyacı her zaman var. Her gün lösemili, kanser hastaları ve farklı talepler için sürekli kan ihtiyacı için bize çağrılar geliyor. Geldiğimiz son durum itibarıyla bunu karşılamakta ciddi problem yaşıyoruz. İnsanlarımızın bunu hesaba katarak biraz daha duyarlı olmalarını, bir gün kendilerinin de bu kana ihtiyaçlarının olabileceğini düşünmelerini ve bu anlamda Kızılay’a kan vererek vatandaşa, memleketine katkı sunmalarını bekliyoruz. Silvan ilçemizde 3 günde 246 ünite kan bağışını topladık. Tüm Silvanlı hemşehrilerimizin duyarlılığına teşekkür ediyorum" dedi.

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