YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, pandemi süreci boyunca en yüksek vaka sayısına ulaştıklarını söyledi.Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Çelik, salgının alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybettiğini söyledi.

Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, pandemi süreci boyunca en yüksek vaka sayısına ulaştıklarını söyledi.
Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Çelik, salgının alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybettiğini söyledi. Kaymakam Çelik, "Mevsim itibariyle mutlak suretle tedbirleri elden bırakmamaya özen göstererek sağlıklı yaşamaya devam ettirmeliyiz. Pandemi sürecinin başından beri ilçemizdeki en yüksek vaka sayısına ulaşmış durumdayız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına kusursuz şekilde uymak zorundayız. Mücadeleyi birlikte vermezsek başarılı olamayız. Misafirliklere, kahvehanelere, toplu oturulan yerlere gelin ara verelim, daha sağlıklı günlerde buluşalım. Ciddiyetin farkında olmak için ailemizden bir acı yaşamayı beklemeyelim" dedi.

Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:08
İkindi
14:58
Akşam
17:23
Yatsı
18:41
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı
Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çocuklarda Alerji İle Astımı Birbirine Karıştırmayın
Çocuklarda Alerji İle Astımı Birbirine Karıştırmayın
Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayeti
Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Cinayeti
Nil Koleji, Cambridge Sınavında Büyük Başarı Gösterdi
Nil Koleji, Cambridge Sınavında Büyük Başarı Gösterdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.